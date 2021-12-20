🕷️Паучье чутье подсказывает: внутри этого материала спойлеры нового «Человека-паука»! Мемы для тех, кто уже видел фильм

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Внимание, сейчас прозвучат три предупредительных звонка!

🔔 Это мемы для тех, кто уже посмотрел «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом, Зендеей и Бенедиктом Камбербэтчем. А таких, судя по рекордным кассовым сборам, более чем хватает.

🔔🔔 Это значит, что впереди вас ждут спойлеры . Как шуточные, так и настоящие.

🔔🔔🔔 И не просто спойлеры, а СПОЙЛЕРЫ. В общем, если что, мы предупреждали. Трижды.

Продолжение — в источнике! ⬇️

Спойлеры без контекста

После просмотра многим захотелось размять спину (как это делали герои фильма, почему-то без «рельсы-рельсы, шпалы-шпалы»!)

В соцсетях полно спойлеров нового «Человека-паука». Но лучшие — эпизоды, которых в фильме не было. А жаль!

Например, с Уолтером Уайтом из «Во все тяжкие»

Или Тихоном Жизневским из «Майора Грома»

А помните, как Эндрю Гарфилд год ходил по интервью и говорил, что не появится в новом «Пауке»? Вот это актер!

Ладно, лучшие мемы — про то, чем отличаются друг от друга Пауки из разных вселенных

Бонус! Несколько оскорбительный…

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«Человек-паук: Нет пути домой» — рождественское чудо Рассказываем о самом долгожданном фильме Marvel. Без спойлеров!

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«Человек-паук: Нет пути домой» — рождественское чудо Рассказываем о самом долгожданном фильме Marvel. Без спойлеров!

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