шапито
🕷️Паучье чутье подсказывает: внутри этого материала спойлеры нового «Человека-паука»! Мемы для тех, кто уже видел фильм
Источник: Meduza
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Внимание, сейчас прозвучат три предупредительных звонка!
🔔 Это мемы для тех, кто уже посмотрел «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом, Зендеей и Бенедиктом Камбербэтчем. А таких, судя по рекордным кассовым сборам, более чем хватает.
🔔🔔 Это значит, что впереди вас ждут спойлеры. Как шуточные, так и настоящие.
🔔🔔🔔 И не просто спойлеры, а СПОЙЛЕРЫ. В общем, если что, мы предупреждали. Трижды.
Продолжение — в источнике! ⬇️