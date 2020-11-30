В конце октября на стриминговом сервисе Netflix вышел грустный мини-сериал «Ход королевы» о гениальной шахматистке-сироте Бет Хармон (ее сыграли Аня Тейлор-Джой и Айла Джонстон).

В юности главная героиня жила в детском доме, где ее накачивали транквилизаторами. В таком состоянии Хармон ложилась в кровать и разыгрывала партии у себя в голове, представляя, что потолок детского дома — это огромная шахматная доска. Вот так:

Classical Music Scenes

В итоге кадр с уставившейся в потолок Хармон стал мемом о бессоннице и мыслях, которые не дают покоя. О чем думает героиня? Да о чем угодно! Может, об ипотеке. А может, о котятах!

Лучшие мемы с Бет Хармон