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Молодоженам в Ростовской области больше не до смеха. Буквально! С 17 января вступило в силу постановление правительства региона, которое, среди прочего, запрещает смеяться, пить спиртное и двигать мебель во время церемоний заключения брака. На документ первым обратило внимание ростовское издание Donnews.ru.

«При проведении церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС не допускается: громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех», — говорится в документе. Также под запретом «грязная обувь» и «громоздкие рюкзаки», «употребление пищевых продуктов, курение, распитие спиртных напитков» и «нарушение композиций интерьеров помещений» (та самая перестановка мебели).

На заключение брака отводится не больше 40 минут. И главное — никакого смеха! Плакать (пока) не запрещено.

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Фото на обложке: Александр Авилов / Агентство «Москва»