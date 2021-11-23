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В сентябре 33-летняя модель из Бразилии Крис Галера решила, что устала от попыток построить отношения с мужчинами и вышла замуж за саму себя, сообщил New York Post. Выглядело все как полагается: Крис Галера сфотографировалась в свадебном платье с букетом на фоне церкви.

Рассказывая о свадьбе в инстаграме, новобрачная отметила, что получает «тысячи сообщений от женщин и мужчин со всего мира» с предложениями руки и сердца. «Увы, но разводиться в ближайшее время я не собираюсь», — добавила модель.

Штош… в итоге брак продержался чуть больше двух месяцев. По словам Галеры, она «кое-кого» встретила, влюбилась и была вынуждена развестись с собой. «Я была счастлива в этом браке и поверила в любовь, когда встретила одного особенного человека», — приводит слова модели издание Mirror.

Как говорится, счастья молодым! Надеемся, следующий брак бразильянки будет не менее счастливым — но более продолжительным.

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