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Американские рэперы продолжают открывать для себя контент из России: сперва Снуп Догг выложил в инстаграме фрагмент шоу Максима Галкина «Лучше всех!» (это такой конкурс детских талантов).

Теперь настала очередь 50 Cent. Его, видимо, очень впечатлили кадры русской свадьбы. На них ростовая кукла полуголой стриптизерши танцует под Little Big, пока ей хлопает один из гостей. За всем этим завороженно наблюдает ребенок, по такому случаю оторвавшийся от телефона.

Скажем так, в ролике ниже нет ничего страшного, но сперва лучше оглядеться по сторонам…

50 Cent опубликовал видео со свадьбы у себя в инстаграме на 27 миллионов подписчиков и сопроводил философской подписью: «Иногда дети знают больше, чем мы думаем». Судя по всему, ошеломлен был не только ребенок из ролика, но и сам 50 Cent, а заодно и отметившийся в комментариях певец Ашер.

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