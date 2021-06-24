Снуп Догг выложил у себя в инстаграме видео с Максимом Галкиным. Увы, это не пародия на Ельцина

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Наконец-то: Снуп Догг добрался до мемов с участием Максима Галкина! Рэпер выложил у себя в инстаграме (61,6 миллиона подписчиков) знаменитый фрагмент шоу детских талантов «Лучше всех!», которое идет по Первому каналу. Этот ролик так же известен под названием «Последний босс в шахматах».

Главный герой видео, шахматист Михаил Осипов (ему на момент съемок было всего три года), должен был сыграть партию с Галкиным. Однако ведущий признался, что, пусть он и «сорокалетний лоб», но в шахматы играть не умеет. После чего позвал на помощь чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Гроссмейстер обыграл мальчика, из-за чего тот расплакался и стал звать маму.

«Все ведут себя как гангстеры, пока в игру не вступает Анатолий Карпов», говорится в подписи к мему. В комментариях под постом рэпера уже началась перекличка россиян — они в основном удивляются и благодарят музыканта за еще один день с Галкиным и Осиповым.

Впрочем, самое интересное у Снупа Догга еще впереди. Вот наш персональный топ пародий Максима Галкина

Пародия на Бориса Ельцина

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Пародия на Владимира Путина, Александра Лукашенко, Виктора Черномырдина и многих других

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Пародия на Ренату Литвинову

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Снупу Доггу на заметку

«Еще год назад я не знал, что такое „зашквар“. А сейчас часто использую это слово» Интервью Максима Галкина — об инстаграме, детях, рэп-баттлах и Навальном

Снупу Доггу на заметку

«Еще год назад я не знал, что такое „зашквар“. А сейчас часто использую это слово» Интервью Максима Галкина — об инстаграме, детях, рэп-баттлах и Навальном

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Фото в анонсе: Joe Scarnici / USA Today Sports / Scanpix / LETA