Жених в Швеции, невеста в Норвегии, приехать нельзя. Что делать? Конечно, устроить свадьбу на границе. В глухом лесу!

Про то, что для настоящей любви не существует препятствий, написаны сотни книг и песен на всех языках мира. Пара из Скандинавии доказала, что и в реальной жизни так бывает.

Александр Клерн и Камилла Ойджорн решили сыграть свадьбу, назначили дату и начали готовиться к торжеству. Но тут вмешалась пандемия коронавирусной инфекции. Что делать, если жених из Швеции, невеста из Норвегии, а границы между странами закрыты? Переносить свадьбу? Ну нет, решила пара и устроила трансграничную свадьбу — в прямом смысле слова.

Жених с одной стороны границы, невеста — с другой, между ними белая лента. По словам невесты, она в шутку предложила провести свадьбу именно так. К ее удивлению, друзья и родственники с энтузиазмом поддержали идею. Жених, в свою очередь, признался, что не ожидал, что кто-то из гостей придет на церемонию, до места проведения которой нужно было долго пробираться через лес. Но гости пришли и даже больше, чем планировалось — на свадьбе присутствовали двое полицейских, которые следили, чтобы граница все-таки не нарушалась.

«Все, что мы хотели — пожениться», — заявили новобрачные, а невеста добавила: «Любовь преодолевает все». Только вот после свадьбы молодоженам все равно пришлось разойтись в разные стороны — граница пока закрыта.

Фото в анонсе: Jeremy Wong Weddings / Unsplash