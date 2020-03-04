Брат пять лет дразнил сестру тем, что приведет на ее свадьбу ламу. Ну и привел!

В 2015 году Мендл Вайншток пообещал своей сестре Риве, что обязательно приведет на ее свадьбу самую настоящую ламу. Пять лет Рива отговаривала брата от этого плана: предлагала договориться по-хорошему, пыталась хитрить. Но все без толку. В марте 2020 года Вайншток вышла замуж — и в свадьбе, как и обещал упрямый Мендл, участвовала лама. И не просто лама, а лама в смокинге (и кипе!).

Вот как родилась эта идея: в 2015 году сестра Мендла постоянно говорила о своей будущей церемонии, хотя на тот момент ни с кем даже не встречалась. Тогда Вайншток пошутил, мол, если ему придется идти на свадьбу, он непременно прихватит ламу. Брат и сестра спорили-спорили, и в итоге Рива сдалась: «Ну ладно, лама тоже приглашена». Она надеялась, что Мендл скоро забудет об этом приглашении, но брат напоминал о своих намерениях минимум пару раз в неделю в течение всех пяти лет — по поводу и без.

В октябре 2019 года Рива позвонила брату и сообщила о помолвке. Его ответ был вполне предсказуем: «Великолепно, сейчас же звоню на ферму лам».

В нужный день Мендл действительно привел с собой ламу. Аренда животного обошлась ему в 450 долларов. Увидев приодетую ламу, Рива под смех гостей выкрикнула, что ненавидит своего брата. А потом устроила фотосессию с животным. По словам Ривы, лама ничуть не испортила ей свадьбу. Наоборот, сделала церемонию «в 10 раз более запоминающейся».

Но на этом сюрпризы не закончились: друзья Вайнштоков усадили две надувные ламы в очках за праздничный стол (у одной из них была фата).

Рива уже готовит для Мендла ответный розыгрыш: «Лучше ему глаз не смыкать, потому что я совершенно точно осуществлю свою месть». Каким будет ее розыгрыш, пока непонятно. Но звучит интригующе!