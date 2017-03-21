Лама хотела поесть, но нечаянно напугала мальчика

Американец Джейсон Дженсен вместе со своей семьей посещал сафари-парк, расположенный недалеко от города Мемфис (штат Теннеcси). В парке сын Дженсена стал кормить ламу, которая подошла к их автомобилю.

В этот же момент другая лама не стала ждать, пока ей предложат угощение, и заглянула в окно, напугав Трея — второго сына Дженсена.

Llama Attack! Jason Jensen

Ролик стал вирусным и попал на главную страницу сайта Reddit. 20 марта Дженсен опубликовал видео, в котором спрашивает Трея о внезапной популярности. По словам мальчика, это забавно.