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Лама хотела поесть, но нечаянно напугала мальчика

Meduza
09:00, 21 марта 2017

Американец Джейсон Дженсен вместе со своей семьей посещал сафари-парк, расположенный недалеко от города Мемфис (штат Теннеcси). В парке сын Дженсена стал кормить ламу, которая подошла к их автомобилю.

В этот же момент другая лама не стала ждать, пока ей предложат угощение, и заглянула в окно, напугав Трея — второго сына Дженсена.

Llama Attack!
Jason Jensen

Ролик стал вирусным и попал на главную страницу сайта Reddit. 20 марта Дженсен опубликовал видео, в котором спрашивает Трея о внезапной популярности. По словам мальчика, это забавно.

Treyʼs Response to being #1 on Reddit
Jason Jensen

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