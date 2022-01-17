Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Эстонский рэпер Томми Кэш поделился в своем инстаграме концептом дивана, созданном в коллаборации с IKEA. Модель получила название «LOAFA» — от слов sofa (диван) и loaf (буханка).

Диван придумала художница и дизайнер из Монреаля Габ Буа, которая переосмысляет самые разные бытовые предметы и совмещает казалось бы несовместимые вещи. Например, она встроила старый кнопочный телефон в туфли, сделала сережки из кашпо с растениями, а ремень — из фотопленки.

В инстаграме Кэш попросил подписчиков проявить активность: IKEA якобы обязательно выпустит диван, если пост наберет 10 000 комментариев. За несколько часов их стало уже гораздо больше 10 тысяч, но IKEA свое сотрудничество с Томми Кэшем еще не подтвердила.

Сам диван явно напоминает знаменитую модель Camaleonda, которая была разработан итальянским дизайнером Марио Беллини в 1970 году.

И это еще не все! На фотографии Томми Кэш сидит на диване в тапочках, будто бы сделанных из батонов хлеба. Это те самые тапочки из его совместной коллекции с модным домом Maison Margiela.

А вообще Томми Кэш часто сотрудничает с крупными брендами: например, он работал с adidas Originals над созданием самой длинной пары кроссовок Superstar, а для McDonaldʼs придумал обед Sad Meal, в котором вместо картошки фри были соленые огурцы, а вместо игрушки — нож.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!