Китайский изобретатель показал, как пианист может накормить семью Сделанный им инструмент жарит шашлыки (а еще ездит)!

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Пользователь твиттера с ником MachinePix, который следит за инженерными разработками разной степени практичности, опубликовал видео, про которое хочется сказать просто «Что-о-о-о-о?». Ну или «Смотреть до конца» (хотя мы так уже делали, и злоупотреблять этим приемом не хочется).

Да, вы все правильно поняли. Это пианино, которое ездит — да еще и готовит шашлыки! Шампуры переворачиваются при нажатии клавиш, а нажатие на педали, кажется, приводит пианино в движение. Хороший способ заставить учеников музыкальных школ играть гаммы и этюды! Автор невероятного изобретения — живущий в Гонконге ютьюб-блогер Handy Geng. Он выложил видео, посвященное процессу создания инструмента.

手工耿Handy Geng

Видео, правда, снято, еще в ноябре, но до русскоязычного твиттера добралось только сейчас.

Сложно не согласиться с оценкой выше! А еще захотелось шашлыков…

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