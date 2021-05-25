В Москве грузчики устроили концерт с живой музыкой. Они одновременно тащили пианино и играли на нем «Катюшу»

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Московские грузчики устроили концерт на пианино, которое в этот же момент грузили в машину. Пока трое работников тащили инструмент, один из них сел за клавиши и под смех коллег принялся играть «Катюшу». Услышав музыку, грузчики тут же пустились в пляс, продолжая катить пианино по улице. Работники чуть не уронили крышку инструмента, но, к счастью, все обошлось.

ViralHog

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