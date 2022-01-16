Пара из Канады заказала блендер, но уже месяц не может его распаковать Все из-за трех котов, которые воюют за право оказаться на коробке (и по очереди побеждают)

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Всем известно, что коты и картонные коробки созданы друг для друга. И чаще всего животные в коробках доставляют своим хозяевам много радости. Но иногда — много проблем. С такими проблемами столкнулись Джессика и Никки, супружеская пара из Канады и хозяйки трех котов. На их историю обратило внимание издание Mirror.

В декабре девушки заказали блендер. Но не успели сделать ни одного смузи: как только коробка с посылкой оказалась на полу кухни, на нее тут же забрался четырехлетний кот Макс. Вскоре коробкой заинтересовались старшие братья Макса — Джордж и Лэндо Калриссиан (да, прямо как в «Звездных войнах»!). Коты затеяли войну за право сидеть на коробке, в которой поочередно побеждали.

Проигравшими оказались Джессика и Никки, которые никак не могли воспользоваться новым блендером. Зато девушки начали документировать конфликт на странице в фейсбуке, которая за месяц собрала 44 тысячи подписчиков. Люди со всего мира с интересом следили за развитием событий — и начали предлагать свои решения: например, сделать подкоп под коробку или заказать еще три блендера, чтобы каждому коту нашлось место, а кухонную технику уже можно было использовать по назначению.

Вскоре на Джессику и Никки вышли представители компании-производителя блендера и прислали вторую коробку, идентичную первой. Разумеется, это не решило проблему.

Вскоре коробок стало еще больше — но настоящий блендер по сей день остается под надежной охраной.

У десятков тысяч благодарных подписчиков все еще есть увлекательная история, за которой они могут следить. Спасибо, Никки, Джессика, Макс, Джордж и Лэндо!

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