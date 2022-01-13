Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Рэпер Колсон Бэйкер, более известный как Машин Ган Келли, вручил помолвочное кольцо звезде «Трансформеров» Меган Фокс. Актриса ответила согласием, добавив, что вместе они прошли через ад и веселились в последние полтора года больше, чем когда-либо. В конце церемонии, добавляет Фокс, они выпили кровь друг друга (как именно, не уточняется).

В инстаграме рэпера появилось видео с тем, как Фокс надевает необычное двойное кольцо. Машин Ган Келли рассказал, что сам придумал его дизайн вместе с ювелиром Стивеном Вебстером. По сути, это два кольца, держащиеся на магнитах: одно с изумрудом (родовым камнем Фокс), другое с бриллиантом (камнем Бэйкера). «Соединяясь вместе как половинки одной души они составляют сердце нашей любви», — пишет рэпер.

Бэйкер и Фокс познакомились в марте 2020 года на съемках фильма «Полночь на злаковом поле». Уже в июле того же года они объявили, что стали парой. Для 35-летней Фокс это будет уже второй брак. Она была замужем за актером Брайаном Остином Грином с 2010 по 2021 год, у них трое сыновей. Для 31-летнего Бэйкера, у которого уже есть дочь, это будет первый брак.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!