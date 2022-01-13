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Рэпер Машин Ган Келли сделал предложение Меган Фокс. Актриса согласилась — и тут же испила крови будущего мужа (и дала попробовать свою)

Источник: Meduza

Рэпер Колсон Бэйкер, более известный как Машин Ган Келли, вручил помолвочное кольцо звезде «Трансформеров» Меган Фокс. Актриса ответила согласием, добавив, что вместе они прошли через ад и веселились в последние полтора года больше, чем когда-либо. В конце церемонии, добавляет Фокс, они выпили кровь друг друга (как именно, не уточняется).

В инстаграме рэпера появилось видео с тем, как Фокс надевает необычное двойное кольцо. Машин Ган Келли рассказал, что сам придумал его дизайн вместе с ювелиром Стивеном Вебстером. По сути, это два кольца, держащиеся на магнитах: одно с изумрудом (родовым камнем Фокс), другое с бриллиантом (камнем Бэйкера). «Соединяясь вместе как половинки одной души они составляют сердце нашей любви», — пишет рэпер.

Бэйкер и Фокс познакомились в марте 2020 года на съемках фильма «Полночь на злаковом поле». Уже в июле того же года они объявили, что стали парой. Для 35-летней Фокс это будет уже второй брак. Она была замужем за актером Брайаном Остином Грином с 2010 по 2021 год, у них трое сыновей. Для 31-летнего Бэйкера, у которого уже есть дочь, это будет первый брак.

Ах, эта свадьба…

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