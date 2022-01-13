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Евгений Орлов / ТАСС

Псковский академический театр драмы пообещал скидку 15% на спектакль «Сережа очень тупой». Единственное условие — быть Сергеем (тупым быть необязательно). Чтобы получить скидку, нужно показать паспорт в кассе театра. Разумеется, у этого есть предыстория. Началось все с жительницы Пскова, пожаловавшейся в Федеральную антимонопольную службу на название спектакля. По ее мнению, оно якобы оскорбляет псковских Сергеев.

Как пишет руководство театра, некоторые считают, что название может указывать на конкретных людей с этим именем. Поэтому было решено пригласить на показ всех Сергеев, чтобы они убедились сами: никто из них не имеет отношения к спектаклю, а Сережа из спектакля «уникальный и действительно очень тупой, а может быть, и не тупой».

При этом антимонопольная служба не обнаружила в театральной афише признаков нарушений. В ведомстве ситуацию прокомментировали так: «Здесь все очевидно. Это название спектакля. Как говорится, из песни слов не выкинешь».

Это не первый скандал, связанный с пьесой «Сережа очень тупой». В июле 2021 года афишу спектакля снимали со здания Томского театра. Предположительно, это случилось по указанию местного губернатора Сергея Жвачкина, хотя власти все отрицают. Театр же объяснил убранные афиши переносом премьеры.

«Сережа очень тупой» — абсурдистская пьеса драматурга Дмитрия Данилова, одного из самых репертуарных российских авторов. Пьесу опубликовали еще в 2017 году, ее ставили в московских театрах «Мастерская Петра Фоменко», «Практика», новосибирском театре «Старый дом» и многих других.

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