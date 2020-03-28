Никто не гладит оленя, не шуршит пакетом и не спорит с гардеробщицей Музеи, театры и библиотеки по всей России закрылись для посетителей. И очень скучают 💔💔💔

Из-за коронавируса учреждения культуры в России закрылись на карантин. В Красноярском театре имени Пушкина соскучились по зрителям и решили им об этом сообщить. Сотрудники театра сфотографировались с табличками «Никто не спорит с гардеробщицей», «Никто не фотает люстру», «В театре всегда тепло».

Идея всем понравилась — и теперь театры, музеи, библиотеки, планетарии и зоопарки по всей России признаются, что скучают по посетителям, которые до этого иногда их немного раздражали. «Медуза» собрала самые трогательные и смешные фотографии.

Красноярский театр имени Пушкина

Красноярский краевой краеведческий музей

Красноярский художественный музей имени Сурикова

Красноярский театр оперы и балета

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Городской музей Сарова

Музей-заповедник «Коломенский кремль»

Военно-исторический музей 1812 года в Малоярославце

Музей истории Томска

Новгородская областная библиотека

Белгородская государственная филармония

Курский планетарий

Самарский зоопарк