Минкультуры рекомендовало музеям по всей России не работать в выходные. В будни посетителей будут пускать только в масках

Министерство культуры рекомендовано подведомственным музеям не работать в выходные и праздничные дни, а в будни ввести сокращенный рабочий день. Соответствующий приказ подписала министр Ольга Любимова, сообщает «Интерфакс».

В этом же приказе говорится, что для борьбы с распространением коронавируса руководству музеев следует пускать на выставки посетителей исключительно в медицинских масках. Маски, следует из документа, у посетителей должны быть свои.

Аналогичные меры, говорится в приказе, следует принять и других подведомственных Минкультуры заведениях — театрах, филармониях, цирках, «иных организациях исполнительских искусств, а также организациях, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов».

Многие московские музеи 17 марта объявили о приостановке работы, чтобы выполнить указ мэра Сергея Собянина, запретившего культурно-досуговые мероприятия с численностью участников более 50 человек. О временном прекращении работы, в частности, уже объявил ГМИИ имени Пушкина, Политехнический музей и Третьяковская галерея. Крупнейшие музеи Санкт-Петербурга, включая Эрмитаж, продолжили работу.