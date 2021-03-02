Малый драматический театр Льва Додина ищет собаку на роль Муму. Требования такие:

девочка

обязательно дворняжка, но в целом внешность не так уж и важна

размер небольшой, около полуметра в холке.

Для участия в кастинге нужно прислать фотографию собаки на рабочую почту театра. Снимки должны быть такими, чтобы по ним сразу можно было определить реальный размер животного.

Как пояснили сотрудники театра, прошлая исполнительница роли Муму, дворняжка по кличке Глаша, вышла на пенсию из-за проблем со здоровьем. Она играла Муму на сцене Малого драматического театра более пяти лет. Ее работу хвалили как зрители, так и коллеги.