Пес в Ухани три месяца ждал своего хозяина, который умер от коронавируса. Собака отказывалась уходить из больницы 😭

В Ухани пес три месяца ждал своего хозяина в коридоре больницы Тайкан. Но так и не дождался: его 70-летний владелец умер от коронавируса спустя неделю после госпитализации. А пес все ждал и ждал.

Когда хозяина забирали в больницу, собака увязалась за машиной скорой помощи и следовала за ней всю дорогу. Персонал госпиталя и работники соседних магазинов время от времени подкармливали пса. Животному дали кличку Сяо Бао — в переводе с китайского «маленькое сокровище». Иногда пса пытались прогнать с территории больницы из-за жалоб пациентов. Однако Сяо Бао всегда возвращался и ждал, ждал, ждал.

В конце концов медсестры обратились в Ассоциацию по защите животных, ее сотрудники и забрали пса. Сяо Бао осмотрели ветеринары — выяснилось, что он полностью здоров. Собаке уже подыскивают новый дом.