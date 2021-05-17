Бобер постучался в двери латвийского театра. Никто не открыл (но удалось встретиться с актером!)

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В Латвии бобер поскреб лапкой двери Валмиерского театра, но ему никто так и не открыл. Зато животное повстречало проезжавшего мимо актера Ингуса Книплокса (окончил Огрский лесной техникум). Тот из машины заметил животное и вышел, чтобы указать бобру путь до ближайшей реки, которая как раз протекает за театром.

Судя по всему, Книплоксу удалось найти общий язык с бобром — под его руководством животное все же добралось до воды.

Актер предположил, что бобер пришел в театр не просто так, на самом деле его заинтересовал спектакль «Человеку нужна собака». «Потому что животное захотело понять — почему собака, а не бобр? Или же [бобер хотел посмотреть] спектакль „Следующая весна“, рассказывающий о реальной жизни в деревне», — пошутил Книплокс.

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