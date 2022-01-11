У дельфинов нашли функционирующий клитор. Оказывается, они тоже испытывают удовольствие во время секса 🐬

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Jim Schulz / Chicago Zoological Society / AP / Scanpix / LETA

Ученые из частного женского гуманитарного колледжа Маунт-Холиок в США обнаружили у самок афалин (это одна из разновидностей дельфинов) полностью функционирующий клитор. Это значит, что самки китообразных тоже могут испытывать удовольствие во время секса. В ходе исследования доцент Патриция Бреннан с группой биологов изучили половые органы, нервные окончания, мышцы и кровеносные сосуды 11 самок, умерших естественной смертью.

Вообще дельфины вступают в половую связь довольно часто — по несколько раз в день. Совокупление обычно длится всего несколько секунд, но случается, что процесс занимает гораздо больше времени. Такой секс помогает поддерживать социальные связи и, как показывает новое исследование, доставляет удовольствие обоим полам.

Биологи отметили, что клитор дельфинов состоит из эректильной ткани, наполняющейся кровью. Вокруг органа есть полоса соединительной ткани, она поддерживает его форму. По мнению исследователей, это указывает на то, что орган — функционирующая часть тела. А еще там полно нервных окончаний! По этой причине дельфины трут друг другу клиторы носами или, скажем, плавниками.

Бреннан с командой надеется, что исследование поможет проследить эволюцию развития гениталий и больше рассказать о том, «как секс устроен на самом деле».

«Многие считают, что люди уникальны тем, что занимаются сексом ради удовольствия», — пишет доктор Джаста Хайнен-Кей, исследовательница из Миннесотского университета. — Это исследование бросает вызов этому представлению. Раньше считалось, что женские гениталии просты и неинтересны, но чем больше исследователи их изучают, тем больше мы понимаем, что это совсем не так». Она добавила, что новейшие исследования в этой области могут быть вызваны увеличением числа женщин среди исследователей.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!