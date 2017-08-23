Ученые обнаружили новый вид древних дельфинов. Они всасывали рыб и кальмаров беззубым ртом

Ученые из Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе открыли новый вид дельфинов — Inermorostrum xenops. Исследователи обнаружили череп древнего животного в реке Уондо (штат Южная Каролина). Как показал анализ, дельфин обитал на территории Южной Каролины около 30 миллионов лет назад. И очень сильно отличался от современных дельфинов.

У Inermorostrum была короткая морда и не было зубов. Кроме того, длина его тела достигала 1,5 метров (длина тела серого дельфина — 3 метра, афалины — 4 метра).

Bizarre toothless dwarf dolphins once sucked squid off the ancient seafloor https://t.co/7BNGlUZPo6 pic.twitter.com/ZYVTETxEe8 — io9 (@io9) August 23, 2017

Inermorostrum относился к вымершему семейству Xenorophidae, которое произошло от зубатых китов (к этому подотряду относятся кашалоты и морские свиньи). Роберт В. Бессенекер, один из авторов исследования, утверждает, что у Inermorostrum не было зубов, потому что он всасывал свою добычу. «Чем меньше ротовое отверстие, тем лучше всасывание. У гринд, белуг и морских свиней одинаково короткие морды и большие губы», — рассказал Бессенекер.

Ученые считают, что карликовый дельфин обитал в мелководье и питался рыбой и кальмарами, выискивая их на дне. У него также могли быть короткие усы, чтобы быстрее обнаруживать добычу.