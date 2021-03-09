Голодные косатки преследовали пингвина. Но он их переиграл, запрыгнув в лодку к туристам

Тревел-блогеры Мэтт и Анна Карстен во время экскурсии в проливе Жерлаш в Антарктиде сняли погоню с участием нескольких косаток и одного пингвина. Предупреждаем: видео и правда ОЧЕНЬ волнительное, но закончилось все хорошо, так что переживать не из-за чего!

Daily Mail

Как это было: косатки преследовали пингвина, который уже не знал, куда ему деться. К счастью, на пути попалась группа туристов на лодках. Тогда птице пришло в голову искать спасения у людей. Пингвин сперва просто кружил вокруг лодок, туристы то и дело теряли его из виду. Кое-кто даже предположил, что он все же попался косаткам.

Но не тут-то было, пингвин выжил и попытался запрыгнуть в лодку — увы, неудачно. Зато вторая попытка оказалась успешной. Один из туристов даже поддержал беглеца рукой, чтобы тот снова не свалился за борт. В итоге пингвин проплыл в лодке еще какое-то время и, как только почувствовал себя в безопасности, распрощался со своими спасителями.