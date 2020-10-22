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Пингвины-геи, мечтающие стать родителями, украли яйцо у пингвинов-лесбиянок. Так они поступают уже не в первый раз
Источник: The Daily Mail
Пара пингвинов-геев из нидерландского зоопарка, которым очень хочется стать родителями, украла яйцо у пингвинов-лесбиянок.
В прошлом году пингвины-геи уже пытались провернуть нечто подобное, но тогда из похищенного яйца никто так и не вылупился.
Пингвины не отчаялись и спустя год предприняли еще одну попытку. Они украли яйцо у другой однополой пары и теперь по очереди его высиживают.
По словам представителей зоопарка, пингвины-лесбиянки скоро начнут вить новое гнездо — и попытаются отложить еще одно яйцо взамен украденного.