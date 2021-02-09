Папуанские пингвины из Московского зоопарка нашли себе новое развлечение — лопать мыльные пузыри.

Сперва пингвины стеснялись и просто наблюдали за летающими пузырьками, но в конце концов осмелели, стали за ними гоняться и лопать клювами. Правда, в некоторых случаях мыльные шарики оказывались хитрее — на видео из зоопарка можно заметить маленький пузырь, прилипший к клюву одной из птиц (судя по всему, тот его даже не заметил).

По словам сотрудников зоопарка, пингвины таким образом учатся коммуницировать внутри группы и снимают стресс, который неизбежно возникает при жизни в неволе, когда птицам не нужно самим добывать пищу. А еще это весело (и безопасно!).