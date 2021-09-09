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«Медуза», я с тобой
шапито

Австралийский блогер повстречал огромного кита. Тот проплыл прямо под его сапбордом (никто не пострадал, но сколько было крика!)

Источник: Meduza

Австралийский ютьюбер Броди Мосс, более известный как Youngbloods, прославился своими видео про океаны, природу и ее обитателей. Мосс зимует на далеких тропических островах, ловит диковинную рыбу и участвует в различных челленджах — к примеру, спит в плавучей палатке. Вот такой:

Иногда во время съемок случается что-то по-настоящему волшебное. Например, встреча с гигантским китом. Кит проплыл прямо под сапбордом Мосса!

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Ютьюбер явно не был готов к такой встрече, поэтому беспрестанно кричал (то ли от страха, то ли от восторга), глядя на огромную тень, проплывающую под ним. Особенно Мосса впечатлил здоровенный хвост размером с его сапборд. По словам ютьюбера, кит какое-то время кружил вокруг него и уплыл не сразу.

В инстаграме Youngbloods можно найти и другие впечатляющие видео и фотографии (которым, будем честны, можно обзавидоваться). А еще с ним путешествует мохнатая собака!

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«Медуза», я с тобой
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