Вот совет, как провести еще четыре дня праздников: включить первую часть «Шрека» — и ровно через одну минуту и пятьдесят четыре секунды зеленый огр выйдет из туалета и начнется легендарная песня «All Star» группы Smash Mouth. И примерно через полтора часа (если точнее, один час двадцать минут и пятьдесят шесть секунд) услышать «Iʼm a Believer» в исполнении Осла. А потом еще три дня смотреть продолжения! Признайтесь, захотелось. Но подождите пять минут — посмотрите сначала мемы про «Шрека».

«Шрек» переосмыслил классический диснеевский сюжет про принцессу в беде и прекрасного принца, добавил в детское произведение взрослых шуток и отсылок к поп-культуре, стал первым обладателем «Оскара» за лучший анимационный полнометражный фильм и в итоге был признан национальным достоянием США. Но не менее важно, что он сформировал вокруг себя огромное сообщество и оно не позволяет забыть добродушного огра, который просто хочет спокойной жизни в родном болоте. Интернет любит Шрека — и не перестает это доказывать с помощью новых мемов.

Разрушить устои и запомниться на 20 лет

В начале 2000-х студия DreamWorks рискнула и сделала ставку не на классическую сказку, а на историю про зеленого великана, которая во многом высмеивала и переворачивала классику жанра. Добавьте к этому отсылки к массовой культуре, метаюмор, шутки для взрослых, использование известных песен — так мультфильм получил огромный успех и не менее любимое фанатами продолжение.

В итоге «Шрек» сейчас — одна из самых известных и успешных мультипликационных франшиз. Которая, тем не менее, простаивает уже много лет. Подробнее об этой стороне феномена «Шрека» можно узнать, например, в видеоэссе «Кинопоиска».

Кинопоиск

Когда выходили первые два «Шрека», наиболее культовые части франшизы, мемов в их современном понимании в интернете попросту не было. Но наиболее цитируемые фразы и культовые моменты дожили до эпохи мемов и обрели еще большую популярность уже на рубеже нулевых и десятых годов.

Многие шутки, которые можно встретить в соцсетях даже сегодня, используют и развивают то, что изначально было заложено в мультфильмах об огре. Взять, скажем, знаменитую перепалку на королевском семейном ужине во втором «Шреке», когда обмен короткими репликами (Гарольд — Шрек — Фиона — Мама) разряжает Осел.

Или когда Шрек просит того же Осла «прерваться хотя бы на пять минут». Все это — «первый слой» мемов, когда одну реплику или ситуацию из мультфильма годами воспроизводят в разном контексте.

Источником мемов стала и одна из главных локаций в мире Шрека — его болото. Для огра это уютный дом, где ему хорошо и спокойно, и на спасение Фионы он отправляется именно ради того, чтобы вернуть свое спокойствие. Поэтому в памяти интернета болото — это символ чего-то безопасного.

Еще один крайне узнаваемый образ — взгляд Кота в сапогах, озвученного Антонио Бандерасом. Реальных котов до сих пор сравнивают с той самой сценой из второго «Шрека».

И таких мемов можно найти множество. Но что важнее — с годами Шрек в интернете стал все больше отдаляться от Шрека в мультфильмах, принимая все более причудливые, а где-то даже пугающие формы. Огр с помощью поклонников зажил собственной жизнью, которая сегодня уже мало связана с оригинальной франшизой.

«All Star» — одна из самых мемных песен интернета, от которой чуть не отказались

Важной частью популярности «Шрека» стала песня «All Star», с которой начинается первая часть. При этом любовь к ней прошла через разные стадии: как отмечает GQ, несмотря на номинацию на «Грэмми», вообще-то трек считался эталонным примером «плохой песни» своего времени — бодрая, но банальная и простая поп-рок-композиция с рэп-куплетом. Но «Шрек» сделал песню группы Smash Mouth одной из самых любимых в интернете — хотя она чуть не «пролетела» мимо мультфильма.

SmashMouthVEVO

Да, сначала DreamWorks не хотела использовать «All Star» из-за ее популярности: ее выпустили в 1999 году, за два года до выхода «Шрека» в кинотеатрах. Трек стал теле- и радиохитом, его использовали в фильмах «Таинственные люди» и «Инспектор Гаджет», права на нее уже приобрели для картины «Крысиные бега». Авторы «Шрека» даже наняли специального человека, чтобы тот сделал трек «как у Smash Mouth». И он действительно сделал — работа в итоге дошла до одобрения Джеффри Катценберга, на тот момент главы DreamWorks Animation. Выслушав предложение, он сказал: «А почему бы вам просто не использовать „All Star“?»

Совет Катценберга повлиял на наследие песни: в следующие годы она звучала в различных шоу и рекламных роликах, входила в каталоги музыкальных ритм-игр и стала особенной для американского спорта. Трек считается самым известным у Smash Mouth — у него 700 миллионов прослушиваний в одном только Spotify. Но «All Star» все равно почти у всех ассоциируется именно с открывающей сценой первого «Шрека»: огр выходит из туалета, принимает «болотный душ» и занимается своими делами, пока горожане планируют нападение на него.

В то же время «All Star» — одна из самых мемных песен интернета наряду с «Take On Me» группы A-Ha или «Never Gonna Give You Up» Рика Эстли. Как это произошло? Во-первых, многочисленные пародии. Первой считается перепевка трека в стиле братьев Марио в 2009 году, и с тех пор подобные каверы стали популярным жанром раннего ютьюба. Также выходили тысячи роликов в жанре «All Star, но…», где в песне что-то меняли. «All Star», но вся песня только из слова «somebody»? Такое есть. «All Star», но вместо трека — выступление в стиле конференции TED Talk? Да. «All Star», но песню пытается дописать искусственный интеллект? Да, пусть это и звучит очень странно. Можно послушать тут!

Огромную популярность набрали мэшапы хита Smash Mouth — это когда две песни объединяют в одну. Существуют версии с «Lose Yourself» Эминема, «Wake Me Up When September Ends» группы Green Day, «Wonderwall» Oasis. Комик и музыкант Нил Сисирига даже выпустил в 2014 году ставший культовым альбом мэшапов «Mouth Sounds», соединив «All Star» с хитами восьмидесятых и девяностых. Сейчас подобный альбом мог бы выпустить Оксимирон: в тиктоке и на ютьюбе в октябре-ноябре сделали сотни креативных мэшапов на основе знаменитой тирады рэпера на баттле с Джонибоем.

james nielssen

Но главной звездой необычного жанра стал американец Джон Судано: в 2016 году он начал выкладывать на ютьюбе, как поет «All Star» под музыку из других знаменитых песен. Пусть и несовершенное, но искреннее исполнение принесло Судано миллионы прослушиваний и статус интернет-героя, а к его каверу на Evanescence со словами «Somebody once told me the world is gonna roll me» люди возвращаются и пять лет спустя. Что характерно, блогер признавался, что раньше его бесила песня, которую «включали на MTV каждые десять минут». Но время и мемы изменили его отношение.

Jon Sudano

А что сами Smash Mouth? Нельзя сказать, что они в восторге от подобной интернет-славы, но в целом ничего против не имеют. «Мы никогда не относились к себе слишком серьезно, и нам нравится внимание. Даже если это внимание немного дурашливое и вращается в основном вокруг песни „All Star“ — она все еще продается как сумасшедшая. Так что мы полностью принимаем мемы про нее», — рассказал басист Пол Де Лиль в 2014 году.

На 20-летие первой части «Шрека» он снова поразмышлял о наследии трека: «Дети говорят: о, это же те парни из „Шрека“! Теперь мы группа из „Шрека“. Что с этим делать? Ты не можешь с этим бороться. Нужно принять и хорошо к этому относиться». Группа признается, что всего лишь одна песня до сих пор помогает им зарабатывать. Это оказалось особенно кстати, когда деятельность Smash Mouth встала на паузу: в октябре 2021 вокалист Стив Харвелл покинул группу из-за проблем со здоровьем.

«All Star» — классический пример того, как ироничная любовь интернета к чему-то со временем превращается в искреннюю. В комментариях под клипом на ютьюбе каждый день появляются люди, которые слушают песню уже без всяких мемов и мэшапов.

Шрек — это любовь, Шрек — это жизнь. Уголок безумной фанатской любви в интернете

Превращение иронии в любовь относится и ко всему «Шреку» в целом. Американский журналист Райан Бродерик, бывший ведущий подкаста об интернет-культуре Internet Explorer, следит за мемами про Шрека с 2008 года. По его словам, первая волна ироничных мемов зародилась, когда франшиза была еще жива: «Шрек Третий» вышел в 2007 году, «Шрек навсегда» — в 2010-м. Бродерик утверждает, что в большей степени это был ответ на «вездесущность» Шрека. История про огра к тому времени разрослась до огромной франшизы с миллиардными сборами и мелькавшей повсюду рекламой: хлопья со Шреком, сладости со Шреком, кружки и рюкзаки со Шреком. Люди в ответ высмеивали «коммерциализацию» зеленого героя, ведь когда-то мультфильм бросал вызов индустрии, а в итоге стал ее локомотивом.

Для таких людей и преданных фанатов нашлось свое место. В 2012 году, уже после выхода последней на сегодняшний день части, появился сайт ShrekChan. Это была платформа, вдохновленная 4chan и посвященная исключительно «Шреку». В итоге любовь к огру и ирония над ним тесно переплелись со специфичным юмором имиджборда: сайт на пике посещали полмиллиона пользователей в месяц, которые в шутку называли себя «брограми» (от слов «бро» и «огр»). Прозвище они подсмотрели у фандома взрослых фанатов очень детского мультсериала «Мой маленький пони» — те называют друг друга «брони» («бро» и «пони»).

Это сочетание подарило интернету один из самых странных и в то же время самых известных мемов про Шрека. С 4chan на ShrekChan переехал жанр «гринтекстов» (greentext stories) — небольших историй «с погружением», где предложения отбиваются символом >. 14 января 2013 года один из анонимных пользователей рассказал выдуманную историю: якобы ему девять лет, он любит все части «Шрека», покупает все товары и каждую ночь молится ему, повторяя «Шрек — это любовь, Шрек — это жизнь» («Shrek Is Love, Shrek Is Life»). После ссоры с отцом мальчик чувствует присутствие огра в спальне, затем следует красочное описание секса.

Так Шрек не избежал участи «правила 34» — известного тезиса, что интернет превращает в порно абсолютно все, что туда попадает. Причем герой столкнулся с этим еще до ShrekChan — сообщество DevianArt посвящало ему откровенные арты еще в 2010 году. Но мем «Shrek Is Love, Shrek Is Life» вывел ситуацию на новый уровень.

Довольно скоро на ютьюбе появились популярные видео, где выразительно зачитывали гринтекст с имиджборда. Следом — видеоверсии истории, сделанные с помощью программы SFM, позволяющей создавать сцены на основе игрового движка Source (на нем сделана, например, Half-Life 2). Ютьюб при этом активно боролся с такими роликами: самые популярные версии забанили, но осталось, например, видео 2014 года «Реакция ютьюберов на „Shrek Is Love, Shrek Is Life“» с 27 миллионами просмотров. Существуют и русскоязычные версии этого спорного мема.

«Shrek Is Love, Shrek Is Life» стал не только пиком ShrekChan, но и моментом заката сообщества. В 2014 году основатель сайта закрыл его, объявив о смерти мема: «Пора прекратить. Это неизбежно должно было произойти в какой-то момент. Многие из вас, кто искренне любит фильмы, могут подумать, что ShrekChan — плохая идея. Но я надеюсь, что вы сможете найти другой сайт, где будете обсуждать свою любовь к Шреку».

Так закончилась история крупнейшего фанатского сообщества, но любители мультфильмов про огра разбрелись по всему интернету. Впрочем, в 2021 году «Shrek Is Love, Shrek Is Life» внезапно снова оказался в новостях. В конце лета в Техасе запустили сайт с доносами, где можно анонимно сообщить о человеке, который сделал аборт или провел операцию: 1 сентября в штате вступил в силу закон об ограничении репродуктивного права. В ответ тиктокеры заспамили «горячую линию донов» порнороликом со Шреком — несложно понять, какой был самым популярным, если сайт назывался Right to Life.

Шрек, кстати, в целом был довольно популярным героем работ авторов SFM-роликов. На ютьюбе можно найти более приличные, но не менее безумные видео.

an0nymooose

Все еще не верите? Вот тогда еще — Шрек 10 часов играет на саксофоне.

John Doe

А как бы поступил Шрек?

Со временем стало понятно, что новых частей «Шрека» в ближайшее время ждать не стоит, и даже те, кто продолжал высмеивать франшизу за навязчивость и вездесущую рекламу, прониклись любовью к ней. В то же время усилился тренд на ностальгию по началу тысячелетия: подросло поколение, выросшее на произведениях тех лет. А Шрек оказался идеальным персонажем той культуры, наравне с Губкой Бобом и другими героями он превратился в важного источника новых мемов.

Выражали эту любовь очень разными способами — скажем, искали способы по-новому взглянуть на известный мультфильм. Один пользователь Reddit сделал огромную картину с напечатанным сценарием «Шрека»: он модифицировал фрезерный станок, установив маркер вместо сверла и загрузил в память устройства файл со сценарием первой части. Другой пользователь Reddit сжал файл с мультфильмом так сильно, что смог уместить его на дискете размером 1,44 Мб. Выглядит это еще хуже, чем в видео ниже — там «Шрека» сжимали, чтобы посмотреть на консоли GameBoy Advance.

betpet

В твиттере с 2019 года пересказывают сценарии всех «Шреков» — предложение за предложением. За два года уже закончились все части и настала пора рождественской короткометражки «Шрек мороз, зеленый нос». А в другом твиттер-аккаунте первую часть показывают покадрово — сейчас прошло уже около половины мультфильма.

Но самый амбициозный проект этой серии — полуторачасовое видео «Шрек: Пересказ». Это ремейк первой части мультфильма, который создали 200 фанатов франшизы, среди них как профессиональные аниматоры и актеры озвучки, так и обычные энтузиасты. Главная особенность проекта — он собран из коротких сцен, сделанных во множестве стилей: от самых разных типов анимации до съемок с участием живых актеров.

«Пересказа» не случилось бы без американца Гранта Даффрина — именно он организовывал работу фанатов. Еще в 2014 году Грант увидел в фейсбуке приглашение на «Шрекфест», где обещали конкурс по поеданию лука, турнир по реву огров и выступление кавер-групы Smash Mouth. Даффрин, как и тысячи других пользователей, ждал фестиваля, но оказалось, что это всего лишь шутка. Тогда американец решил взять дело в свои руки и организовать реальный «Шрекфест» в том же месте, что было прописано в поддельной встрече в фейсбуке. В итоге прошло уже восемь фанатских фестивалей Шрека, правда, последние были в онлайн-формате из-за пандемии.

3GI

По словам Даффрина, в таких проектах людей объединяет не только мем-культура, но и искренние чувства. И любовь к Шреку видна во множестве более мелких вещей: от тортов и косплеев до ASMR-видео «с болота» и странной одержимости «Шрек-телевизорами». Это очередная ирония над коммерциализацией франшизы, вышедшая из-под контроля: по информации с Reddit, телевизоры в виде головы огра в середине нулевых продавала японская компания Funai. А уже в 2015 году пользователи соцсетей стали показывать купленные ретроустройства, снимать обзоры и делать мемы. Кто-то, например, смотрел на таком телевизоре «Ирландца» Мартина Скорсезе, потому что режиссер просил выбирать для своей картины только «большие экраны».

В Рунете были популярны мемы и про «All Star», и про болото, и про диалог с Ослом. В какой-то момент Шрек в России стал героем очень абстрактных мемов — в соцсетях им иллюстрировали фразы «Шрек-кек», «За***мба», «Зря быканул». А король Гарольд в обличье жабы из «Шрека Третьего» известен как персонаж картинки «Умер от кринжа».

Помимо этого, кадры со Шреком все еще идеально подходят для мемов по актуальным событиям.

Да и обычных бытовых хватает. Это же Шрек — он узнается мгновенно.

Впрочем, в Рунете вспоминают Шрека и в ином контексте — не только как героя странных мемов и ностальгического персонажа из детства, но и как ролевую модель, к которой проникаешься гораздо большей симпатией уже во взрослой жизни. Если пытаешься понять, как принять правильное решение, то стоит задуматься: а как бы поступил Шрек?

А тред ниже еще лучше показывает, что «Шрека» обязательно стоит пересмотреть, если в последний раз видели его в детстве. И не только ради мемов.

Великаны — они как луковицы!

Евгений Кузьмин