В Техасе почти полностью запретили аборты. Исключений нет даже для подростков, жертв изнасилований и инцеста Тот, кто подаст в суд на врача, может получить 10 тысяч долларов

«Мое тело — мой выбор». Акция против фактического запрета абортов в Техасе. 1 сентября 2021 года Bob Daemmrich / Zuma Wire / Scanpix / LETA

В Техасе, втором по численности населения штате США, вступил в силу один из самых строгих законов об абортах — «Акт о сердцебиении» (The Heartbeat Law). Он запрещает прерывать беременность после того, как у плода обнаружили сердцебиение, что происходит примерно на шестой неделе. На этом сроке многие женщины не знают о своем состоянии, говорят врачи и активисты. Они пытались заблокировать закон через суд, но авторы составили его так, что сделать это очень трудно.

Техасский закон был одобрен парламентом штата и губернатором Грегом Эбботом в мае 2021 года. Через два месяца после этого защитники права на аборт и представители клиник, проводящих эту процедуру, попытались оспорить его. Однако апелляционный суд приостановил разбирательство и отказался заблокировать вступление запрета в силу. Тогда правозащитники обратились в Верховный суд США, где с осени 2020 года большинство составляют консерваторы.

1 сентября, в день вступления закона в силу, высшая инстанция также отказалась заблокировать «Акт о сердцебиении». За такое решение выступили пять из девяти судей Верховного суда. Одна из тех, кто хотел заблокировать закон, судья Соня Сотомайор заявила, что большинство ее коллег «зарыли головы в песок», а само решение она назвала ошеломляющим.

Новый закон почти полностью запрещает аборты

Теперь в Техасе нельзя сделать аборт после того, как у плода обнаружили сердцебиение. Как правило, это регистрируется на раннем сроке беременности — примерно на шестой неделе. В Американской коллегии акушеров и гинекологов не считают сердечную активность плода, обнаруженную на УЗИ, истинным сердцебиением, а лишь результатом электрической активности еще несформировавшегося сердца.

По данным правозащитных организаций, абортов делают после шестой недели беременности. На более раннем сроке многие женщины еще могут не знать о своем состоянии. Как объясняют медики, беседовавшие с The New York Times, к моменту задержки месячных женщина может быть уже на четвертой неделе. По новому закону, у нее в лучшем случае будет около двух недель, чтобы узнать о своем состоянии, подтвердить его и принять решение о продолжении или прерывании беременности.

«Акт о сердцебиении» разрешает аборт только в случаях, когда беременность угрожает жизни матери или серьезными нарушениями ее здоровья. При этом список исключений крайне короткий и не охватывает все случаи, когда жизнь женщины может быть под угрозой, отмечает Элизабет Нэш из Института Гуттмахера, поддерживающего право на аборт. Кроме того, закон не делает исключений для жертв изнасилований или инцеста.

От нового закона могут пострадать примерно семь миллионов жительниц Техаса репродуктивного возраста. В частности, он создаст практически непреодолимые препятствия для подростков. Несовершеннолетним, чтобы сделать аборт, требуется разрешение от родителей или опекунов. Иногда им приходится обращаться в суд, что затягивает процесс и увеличивает срок беременности к моменту ее прерывания.

Противники закона говорят, что это «взлом» правовой системы

Техасский закон — самый строгий в США со времен знакового решения Верховного суда по делу «Роу против Уэйда» 1973 года. Тогда Верховный суд постановил, что женщина вправе прервать беременность по своему желанию до тех пор, пока плод не может существовать вне материнского организма. Обычно это примерно 22-24 недели беременности. Решение по делу «Роу против Уэйда» стало политически значимым, оно воспринималось как победа движения за права женщин.

Принятый в Техасе закон укладывается в масштабную кампанию республиканцев по введению новых ограничений на аборты, отмечает The Guardian. Помимо Техаса, еще целый ряд штатов, такие как Джорджия, Миссисипи, Кентукки и Огайо, приняли аналогичные «Акты о сердцебиении», но все они были заблокированы правозащитниками через суды. Техасский закон написан так, что его трудно оспорить, поскольку авторы документа переложили контроль за соблюдением закона с чиновников на обычных граждан, объясняет The New York Times.

Согласно техасскому закону, любой гражданин США может подать в суд на того, кто проводит аборт или способствует этой процедуре. Если вину обвиняемого докажут, истец получит 10 тысяч долларов и возмещение судебных издержек. Потенциальными ответчиками могут стать врачи, персонал клиник и даже водители такси, которые отвезли женщину в больницу.

В других штатах, где оспаривалась законность «Актов о сердцебиении», в судах в качестве ответчиков выступали чиновники. В случае с Техасом оспорить его крайне трудно: до первого гражданского иска неясно, к кому обращаться с претензиями. Журналисты предполагают, что другие штаты, стремясь ограничить право женщин на аборт, могут последовать примеру Техаса.

Джо Байден пообещал защитить право женщин на аборт

Лила Роуз, активистка и основательница организации, которая выступает против абортов, назвала день вступления закона в силу потрясающим. «Каждый ребенок, у которого обнаружили сердцебиение, теперь юридически защищен от убийства посредством аборта», — написала она в твиттере.

Ким Шварц из организации противников прерывания беременности Right to Life заявила «Би-би-си», что большинство законов против абортов годами тормозились судебной системой — и это «противоречит воле народа».

Президент США Джо Байден заявил, что будет отстаивать право женщин на аборт. Он назвал техасский «Акт о сердцебиении» вопиющим нарушением конституционных прав.

Ольга Морозова