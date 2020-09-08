17 сентября в российский прокат выходит картина американки Элизы Хиттман «Никогда, редко, иногда, всегда», получившая «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале в 2020 году. Московская премьера фильма состоялась на фестивале Strelka Film Festival. Семнадцатилетняя девушка (Сидни Фланиган) вместе с подругой отправляется из провинции в Нью-Йорк, чтобы сделать аборт, — ни ее семья, ни ее одноклассники ничего об этом не знают. «Никогда», «редко», «иногда» или «всегда» — это варианты ответов в стандартном опроснике, который должна пройти несовершеннолетняя пациентка. «Медуза» представляет фрагмент картины, в котором героиня отвечает на эти вопросы.

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