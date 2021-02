Первого «Шрека» теперь можно посмотреть в твиттере. Но придется запастись терпением: показывают по пять кадров каждые полчаса

Найден самый неочевидный способ посмотреть первую часть «Шрека» — по кадрам и без звука. Для этого нужно подписаться на аккаунт every shrek frame in order в твиттере, где каждые полчаса публикуют пять кадров из мультфильма в порядке очередности.

Всего первого «Шрека» разделили на 129 575 кадров. На момент выхода этого шапито подписчики аккаунта посмотрели 2429 кадров: зеленый огр уже успел выйти из своего деревенского туалета, где, по подсчетам автора аккаунта, провел не менее пяти часов реального времени.

Скоро герой примет грязевой душ и разгонит непрошеных селян, явившихся топтать его болото. Все это, конечно, под песню «All Star» (она же «Somebody once told me») группы Smash Mouth. Впрочем, подписчики every shrek frame in order ее не услышат.

Как ни странно, это не первый раз, когда первую часть «Шрека» пытаются посмотреть именно таким образом. К примеру, в фейсбуке можно найти группу с таким же названием — every shrek frame in order. Вот только посты там перестали выходить еще в июле 2019 года. Тогда мультфильм так и не досмотрели (Шрек остановился на ужине в самом начале картины). Посмотрим, получится ли у твиттера довести дело до конца.