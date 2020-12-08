В дендрологическом саду города Советск, Кировская область, студенты под руководством преподавателя Андрея Вдовенко построили дом великана Шрека — героя мульфильмов студии DreamWorks. На строительство ушло полтора года. Авторы проекта попытались в точности воспроизвести интерьер болотной хижины. И все у них вроде бы получилось, вот только никакого болота, увы, поблизости нет.

Полную версию видео о строительстве дома Шрека можно посмотреть ниже:

DIY Shrekʼs house. Строим Дом Шрека Андрей Вдовенко

А вот как дом выглядел в мультфильме:

Шрек прогоняет сказочных тварей. Шрек 2001 MRCHESTPLAY RINOL

Вдовенко — мастер производственного обучения Суводского лесхоз-техникума. В 2018 году он вместе с учениками построил нору хоббитов. Но на этом, рассказал Вдовенко в беседе с ТАСС, они решили не останавливаться. «Однажды я зашел домой, включил телевизор, а там шел фильм „Шрек“. Идея моментально созрела, хотя я понимал, что построить такой дом будет очень сложно».

Дом Шрека уже открыт для посещения. А скоро в нем, как и в случае с домом хоббитов, будут проводить экскурсии.