Сотни Санта-Клаусов в канун Рождества прокатились на серфе во Флориде А один даже спрыгнул с вертолета!

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Floridaʼs Space Coast Office of Tourism / Reuters / Scanpix / LETA

25 декабря на пляже города Коко-Бич (Флорида, США) прошел фестиваль Surfing Santas, который устраивают каждое Рождество. В этом году в мероприятии участвовали сразу 800 Сант, а за их катанием наблюдали больше 10 тысяч зрителей. Судя по фото и видео, все эти люди неплохо развлеклись.

Surfing Santas

Фестиваль открыла звезда американского футбола Даг Флути — он прыгнул в океан прямо с вертолета. После этого другие участники ринулись в воду на досках.

Floridaʼs Space Coast Office of Tourism / Reuters / Scanpix / LETA

Этот фестиваль придумал местный серфер Джордж Троссет: «В 2009 году я решил покататься на серфе в костюме Санты, а своего сына нарядил эльфом. У нас был один зритель — мой трехлетний внук Андерсон».

То, что в 2009 году начиналось как небольшая семейная прогулка, в итоге стало одним из главных событий в городе, направленным в том числе и на сбор денег на благотворительность. В 2021 году фестиваль побил рекорд, возможно, из-за того, что в 2020-м его пришлось отменить из-за ковида.

Успеть сделать важное дело:

Поддержать «Медузу» — Бегу!