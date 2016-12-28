Четыре тысячи Санта-Клаусов против 11 тысяч пингвинов На ютьюбе ставят безумные батальные сцены
Сотни тысяч пользователей смотрят на ютьюбе компьютерные симуляции батальных сцен. Авторы таких видео гонятся одновременно за массовостью (в битвах порой участвуют десятки тысяч персонажей) и за оригинальностью — они нередко заменяют армии средневековых воинов на кого-то необычного. «Медуза» выбрала лучшие образцы безумного жанра.
Сначала посмотрите это видео: четыре тысячи Санта-Клаусов вступили в рукопашную схватку с 11 тысячами пингвинов. И проиграли.
Ролик в середине декабря выложила игровая студия Brilliant Game Studios. Она разрабатывает игру Epic Battle Simulator, в которой, как утверждают разработчики, можно будет устраивать подобные баталии самостоятельно. Игры пока нет (ее идею выложили на Steam Greenlight для обсуждения потенциальными игроками), но зато есть еще несколько безумных внутриигровых роликов.
Например, пять армий сходятся на одном поле.
Или римляне против цыплят.
Brilliant Game Studios — не первооткрыватели жанра, видео с эпичными битвами появлялись на ютьюбе и до анонса игры. Один из самых популярных каналов, посвященных таким симуляциям, называется GamingWorkout.
Там можно найти битву тысячи Человеков-пауков с тысячей Веномов.
Или еще безумнее: шесть тысяч Джокеров, прикрываясь щитами, пытаются дойти до шести тысяч Соколов из «Мстителей».
10 тысяч диснеевских Эльз против такого же количества Человеков-пауков.
Автор GamingWorkout не рассказывает, как он делает эти симуляции. Но, по всей видимости, он просто заменяет игровые модели в одной из стратегий серии Total War.
Вот как в Total War: Attila выглядит реконструкция битвы 476 года у Равенны, столицы Западной Римской империи.
А это — битва по мотивам «Игры престолов» в Total War: Rome 2:
Битвы фантастических героев можно организовать и на базе GTA V, но о тысячных армиях придется забыть. «Эпичная битва» Терминаторов и Имперских штурмовиков в таком случае больше похожа на потасовку косплееров.
Интереснее выглядят постановки, созданные в Fallout 4. Правда, в этом случае обычно используются уже существующие в игре персонажи.
Наконец, для тех, кому интересно, кто победит — ниндзя или викинг — существует еще одна игра, Totally Accurate Battle Simulator (TABS). Пока доступна только альфа-версия, но в ней уже можно выстраивать разных бойцов с одной и с другой стороны, а затем наблюдать за их схваткой (или перестрелкой).
TABS хорошо работает только с небольшим количеством персонажей. Когда автор обзора попытался выставить сразу несколько десятков Дональдов Трампов против десятков Хиллари Клинтон, игра начала сходить с ума.