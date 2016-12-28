Четыре тысячи Санта-Клаусов против 11 тысяч пингвинов На ютьюбе ставят безумные батальные сцены

Сотни тысяч пользователей смотрят на ютьюбе компьютерные симуляции батальных сцен. Авторы таких видео гонятся одновременно за массовостью (в битвах порой участвуют десятки тысяч персонажей) и за оригинальностью — они нередко заменяют армии средневековых воинов на кого-то необычного. «Медуза» выбрала лучшие образцы безумного жанра.

Сначала посмотрите это видео: четыре тысячи Санта-Клаусов вступили в рукопашную схватку с 11 тысячами пингвинов. И проиграли.

11,000 Penguins VS Santa Claus Army — Epic Battle Simulator (15,000 Characters) brilliantgamestudios

Ролик в середине декабря выложила игровая студия Brilliant Game Studios. Она разрабатывает игру Epic Battle Simulator, в которой, как утверждают разработчики, можно будет устраивать подобные баталии самостоятельно. Игры пока нет (ее идею выложили на Steam Greenlight для обсуждения потенциальными игроками), но зато есть еще несколько безумных внутриигровых роликов.

Например, пять армий сходятся на одном поле.

Battle Of 5 Armies — 10,000 Characters (Improved AI & Avoidance) brilliantgamestudios

Или римляне против цыплят.

Epic Battle Simulator — Official Trailer 1 brilliantgamestudios

Brilliant Game Studios — не первооткрыватели жанра, видео с эпичными битвами появлялись на ютьюбе и до анонса игры. Один из самых популярных каналов, посвященных таким симуляциям, называется GamingWorkout.

Там можно найти битву тысячи Человеков-пауков с тысячей Веномов.

1000 SPIDERMAN VS 1000 VENOM | MASSIVE SUPERHEROES BATTLE GamingWorkout

Или еще безумнее: шесть тысяч Джокеров, прикрываясь щитами, пытаются дойти до шести тысяч Соколов из «Мстителей».

6000 JOKER VS 6000 HAWKEYE — MARVEL VS DC MASSIVE SUPERHEROES BATTLE GamingWorkout

10 тысяч диснеевских Эльз против такого же количества Человеков-пауков.

10000 ELSA VS 10000 SPIDERMAN — MASSIVE SUPERHEROES BATTLE GamingWorkout

Автор GamingWorkout не рассказывает, как он делает эти симуляции. Но, по всей видимости, он просто заменяет игровые модели в одной из стратегий серии Total War.

Вот как в Total War: Attila выглядит реконструкция битвы 476 года у Равенны, столицы Западной Римской империи.

ATTILA EPIC 17K MAN SIEGE OF RAVENNA bates Beckham

А это — битва по мотивам «Игры престолов» в Total War: Rome 2:

MASSIVE 20,000 STARK VS. LANNISTER GAME OF THRONES! SEVEN KINGDOMS TOTAL WAR BATTLE GAMEPLAY! Simpzy Total War

Битвы фантастических героев можно организовать и на базе GTA V, но о тысячных армиях придется забыть. «Эпичная битва» Терминаторов и Имперских штурмовиков в таком случае больше похожа на потасовку косплееров.

TERMINATOR ARMY VS STORMTROOPERS ARMY — EPIC BATTLE KjraGaming

Интереснее выглядят постановки, созданные в Fallout 4. Правда, в этом случае обычно используются уже существующие в игре персонажи.

Fallout 4 — 50 BROTHERHOOD OF STEEL vs 50 CHILDREN OF ATOM — Battles #57 BRT Gaming

FALLOUT 4 BATTLE #13 — 20,000 Robots VS. The Commonwealth Cosmic Contrarian

FALLOUT 4 BATTLE #25 — 300 Space Marines VS. 10,000 Orks VS. 10,000 Necrons Cosmic Contrarian

Наконец, для тех, кому интересно, кто победит — ниндзя или викинг — существует еще одна игра, Totally Accurate Battle Simulator (TABS). Пока доступна только альфа-версия, но в ней уже можно выстраивать разных бойцов с одной и с другой стороны, а затем наблюдать за их схваткой (или перестрелкой).

TABS хорошо работает только с небольшим количеством персонажей. Когда автор обзора попытался выставить сразу несколько десятков Дональдов Трампов против десятков Хиллари Клинтон, игра начала сходить с ума.