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По Петербургу разъезжает ДедМоробус, и это не возвращение Трансформеров, а городской проект, созданный в 2013 году.

Яркий автобус с горой подарков на крыше можно поймать на центральных улицах города с 21 по 30 декабря.

Время от времени он останавливается, оркестр Дедов Морозов играет новогодние мелодии, а Петрушка с Елочкой раздают прохожим подарки.

Вместо упряжки оленей Дедов Морозов и их команду перевозит ретро-автобус «Львiв». Он ездит с остановками по круговому маршруту в центре Петербурга с 16:00 до 21:00.

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