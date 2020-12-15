Дети волнуются, что Санта-Клаус не придет на Рождество, чтобы не заразиться коронавирусом. ВОЗ успокоила: у него иммунитет!
За Рождество можно не волноваться: Санта-Клаус сможет доставить подарки детям по всему миру, потому что у него иммунитет к коронавирусу. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.
«Я понимаю тревогу детей, [которые волнуются, что Санта-Клаус не придет на Рождество, потому что является пожилым и входит в группу риска по COVID-19]. Но могу вам сказать, что у него есть иммунитет. Мы недавно с ним общались, он прекрасно себя чувствует», — сказала она.
Эксперт добавила, многие мировые лидеры специально ослабили ограничительные меры перед Рождеством, чтобы Санта-Клаус мог пересекать воздушные границы разных стран и доставлять подарки детям.
«Но нужно, чтобы дети понимали, что физическое дистанцирование и с Санта-Клаусом, и между ними самими очень важно», — добавила Ван Керкхове. Она призвала детей серьезно относиться к коронавирусу и слушаться родителей.