Синтерклаас Kristof van Accom / Belga News Age / Vida Press

Правительство Бельгии решило смягчить антикоронавирусные ограничения, действующие в стране, для двух местных Санта-Клаусов — Синтерклааса и Пер-Ноэля.

Синтерклаас, он же святой Николай, — рождественский дед в Нидерландах и во фламандской части Бельгии. В зависимости от страны дети и взрослые отмечают День святого Николая 5 декабря (Нидерланды) или 6 декабря (Бельгия). Считается, что в Бельгии он поздравляет детей, говорящих на местной разновидности нидерландского языка. Пер-Ноэль, или же Отец-Рождество, — фольклорный рождественский персонаж. Преимущественно распространен во Франции, а также во франкоязычных странах. Соответственно, в Бельгии он поздравляет с Рождеством детей, говорящих на французском и валлонском языках.

Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук написал письмо Синтерклаасу, в котором заверил, что того освободят от необходимости соблюдать 10-дневный карантин после приезда в Бельгию. Министр подчеркнул, что путешествие из Испании, где, предположительно, живет Синтерклаас, займет 17 дней, что больше, чем установленный срок карантина.

Франк Ванденбрук также напомнил, что в Бельгии ввели комендантский час, который в том числе будет действовать в ночь на 6 декабря, когда Синтерклаас станет разносить подарки детям. Министр пообещал, что это ограничение не будет распространяться на бельгийских Санта-Клаусов — иначе они не смогут выполнять свою работу. «Вы же не хотите разочаровать детей. И мы не хотим», — сказано в письме.

И мы можем вас заверить: вам не придется бегать с крыши на крышу в скафандре. Тем не менее, мы советуем вам постоянно держать дистанцию, регулярно мыть руки и при необходимости носить маску.

Обращаясь к Синтерклаасу, министр отметил, что в этом году дети в Бельгии проявили особую храбрость. Из-за пандемии их жизнь изменилась: они больше не могут видеться с друзьями, заниматься любимыми увлечениями или навестить бабушку и дедушку. И по этой причине, подчеркнул Ванденбрук, каждый ребенок заслуживает подарка от Синтерклааса, как никогда раньше.

Синтерклаас и Пер-Ноэль — не первые, кому разрешают обходить антикоронавирусные ограничения. В апреле премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн признала Зубную фею и Пасхального кролика работниками важнейших профессий, которые могут работать, несмотря на пандемию.