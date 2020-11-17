В США Санта-Клаусы прячутся от детей и запрещают им сидеть у себя на коленях. Угадайте, почему (ладно, нечего тут гадать)

Seth Wenig / AP / Scanpix / LETA

Дедам Морозам и Санта-Клаусам нужно особенно внимательно следить за своим здоровьем в 2020 году. И те, и другие в силу возраста попадают в категорию повышенного риска заболеваемости коронавирусом. И если в Бельгии министр здравоохранения разрешил местным Сантам нарушить действующие в стране ограничения по COVID-19, то в США и некоторых странах Европы Сант прячут за стекло, а детям запрещают сидеть у них на коленях.

Mark Makela / Reuters / Scanpix / LETA

Речь о Санта-Клаусах, работающих в торговых центрах. Каждый год дети приходят туда вместе с родителями, делают фотографию с дедушкой и получают от него подарки. Однако на время пандемии традиции пришлось пересмотреть. В одних торговых центрах детям приходится общаться с Сантой с расстояния двух метров. Впрочем, в Дании к Санте и вовсе не подойти, ведь он спрятался ото всех внутри огромного прозрачного шара.

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Кое-где ребенка и слушать не станут без надетой маски (снимать ее нельзя даже для праздничного снимка). В некоторых торговых центрах перед Сантами ставят подарочные коробки и другие украшения, чтобы дети при виде дедушки не побежали его обнимать.

Еще во многих торговых центрах нужно занимать электронную очередь — по задумке, это позволит избежать столпотворений. В свою очередь сотрудники постоянно протирают подарки, украшения, кресло и руки Санты. К слову, рабочие часы Сант в 2020 году тоже сократили, чтобы дать им отдохнуть от людей. В общем, какой год, такой и праздник.

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