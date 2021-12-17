Большой Русский Босс приехал в гости к Большому Русскому Коту Шлепе. Так мог бы выглядеть Большой Русский Джо Экзотик

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Большой Русский Босс, пропавший на год с лишним из медиа-пространства, снял документальный фильм про кошек — и ради этого приехал домой к Большому Русскому Коту Шлепе (он же Гоша). Вы все верно поняли: Большой Русский Босс побывал в гостях у Большого Русского Кота! На самом деле украинского, что признает даже Павел Дуров, но это уже нюансы.

В инстаграм-сторис рэпера появилось фото знаменитого каракала. На нем Гоша отдыхает, лежа на переноске.

Кроме того, Босс запостил еще один ролик со Шлепой, обыгрывающий впечатляющие размеры каракала.

Наверняка у вас возник вопрос: а зачем, собственно, Босс снимает документальный фильм про кошек? Он уже ответил на этот вопрос в подкасте комика Данилы Поперечного:

Мне написали: «Невзоров пропадал на четыре года и вышел с каким-то ******** [диким] фильмом про лошадей. Давай сделаем такой же, только про кошек». Я такой: »*** [ах], что? Ну давай!» Мы сделали документалку про кошек. <…> Люди ждут, что Босс обосрет [тиктокера Даню] Милохина, а Босс просто едет в Екатеринбург снимать чувака, который сидел с котом. Или катается на велосипеде по Зеленоградску с котошефом, который кормит уличных котов. Люди, ничего не ждите. Мне вообще ***** [плевать], что мы делали раньше. Я хочу делать другие вещи».

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