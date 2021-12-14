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На вручение награды «Человек года» журнала Time пришли сразу два Маска. Первый — Илон, второй — его сын X Æ A-12

Источник: Meduza
Theo Wargo / Getty Images for TIME / AFP

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пришел на вручение наград журнала Time в Нью-Йорке вместе с младшим сыном (да-да, тем самым X Æ A-12).

Маск, который стал «Человеком года» по версии Time, вышел на сцену под аплодисменты и возгласы умиления. На руках он держал X Æ A-12. Во время выступления отца мальчик сидел у него на коленях.

Главный редактор издания Эдвард Фельзенталь назвал Маска человеком, оказывающим необычайное влияние на жизнь всех людей на Земле — и, вероятно, за ее пределами.

В прошлом году Time присвоил звание людей года президенту США Джо Байдену и вице-президенту его администрации Камале Харрис.

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