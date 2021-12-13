Человеком года по версии журнала Time стал Илон Маск

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Журнал Time присвоил звание «Человек года — 2021» предпринимателю, основателю космической компании SpaceX и главе производителя электромобилей Tesla Илону Маску. Об этом сообщается в твиттере журнала.

«Человек, который оказывает необычайное влияние на жизнь на Земле и потенциально на жизнь вне Земли тоже», — охарактеризовал Маска главный редактор Time Эдвард Фельзенталь.

В прошлом году людьми года по версии Time были названы Джо Байден и Камала Харрис, которые на тот момент были избранными президентом и вице-президентом США, но еще официально не вступили в свои полномочия.

За последний год Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, Tesla заключила самую крупную сделку на поставку электромобилей в истории и повысила свою капитализацию до триллиона долларов, а SpaceX запустила свою первую коммерческую миссию в космос и впервые провела успешные испытания по посадке корабля для полетов на Марс Starship.

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