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Gene Blevins / Reuters / Scanpix / LETA

Прототип космического корабля Starship, который компания SpaceX Илона Маска разработала для полетов на Луну и Марс, впервые совершил успешную посадку в ходе летных испытаний 5 мая (ночью 6 мая по московскому времени). Трансляцию испытаний SpaceX вела в соцсетях.

Испытания SN15 (15-го прототипа Starship) SpaceX

Прототип SN15 запустили с полигона SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Корабль поднялся на высоту 10 километров, у него отключились двигатели, и он начал контролируемое падение в горизонтальном положении. Затем двигатели снова заработали, корабль вернулся в вертикальное положение и приземлился на посадочную площадку. Весь полет продолжался шесть с половиной минут. «Посадка прошла штатно!» — написал в твиттере Илон Маск.

Это первая успешная посадка прототипа Starship. Более ранние прототипы корабля взрывались в ходе испытательных полетов. Последний такой полет состоялся 30 марта; прототип SN11 взорвался незадолго до приземления. Предпоследние испытания прошли 4 марта; прототип SN10 удалось успешно посадить, но он взорвался после посадки. Маск утверждал, что в версию SN15 «внесены сотни конструктивных улучшений» после неудач предыдущих запусков.

Проект Starship представили публике в 2019 году. Это сверхтяжелая ракета, состоящая из первой многоразовой ступени Super Heavy и второй многоразовой ступени и одновременно космического корабля Starship (этим словом называется и отдельная вторая ступень, и вся ракета в сборе). Starship рассчитан на доставку людей и грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс и дальше. Маск рассчитывает,что корабль отправится к Марсу уже в 2026 году.

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Ольга Корелина