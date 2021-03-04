Jose Romero / SpaceX / AFP / Scanpix / LETA

Прототип космического корабля , разработанного компанией SpaceX Илона Маска для полетов на Марс и Луну, впервые приземлился в ходе летных испытаний, прошедших в Бока-Чика в Техасе 3 марта (в ночь на 4 марта по Москве).

Летные испытания Starship SN10 SpaceX

Десятый серийный испытательный аппарат Starship SN10 в этот день пытались запустить дважды. Но первый пуск остановили меньше чем за одну секунду до старта из-за слишком большой тяги одного из двигателей. Старт отложили, когда двигатели уже запустились.

После второго пуска испытательный аппарат успешно поднялся на высоту около 10 тысяч метров, после чего двигатели один за другим выключились, Starship перевернулся в горизонтальное положение и начал контролируемое падение. Затем ракета снова запустила двигатели, вернулась в вертикальное положение и в отличие от двух предыдущих испытаний, когда восьмой и девятый прототипы взорвались при ударе о землю, в этот раз Starship целым опустился на посадочную стойку и остался стоять, слегка накренившись.

Траекторию полета ракеты хорошо видно в коллаже фотографа Джека Бейера. Чтобы лучше увидеть снимок, нажмите на твит.

Спустя восемь минут после посадки, когда специалисты SpaceX уже выключили прямую видеотрансляцию запуска, ракета взорвалась. Этот момент попал на запись камеры новостного проекта NASASpaceflight. Как пишет The New York Times, предполагается, что взрыв произошел из-за утечки топлива.

Ракета Starship призвана заменить существующие ракеты Falcon, которые SpaceX использует в регулярных миссиях (как с экипажем, так и без него) для NASA, американских военных и коммерческих структур. Илон Маск рассчитывает, что корабль Starship станут использовать для доставки орбитальных спутников, а также для полетов на Марс и Луну.

В 2023 году, как ожидается, состоится запуск Starship, на котором японский миллиардер Юсаку Маэдзава и еще восемь человек, совершат полет к Луне. 3 марта Маэдзава объявил набор восьми членов экспедиции из разных стран мира.

Александр Бакланов