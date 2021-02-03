Прототип корабля Starship взорвался при посадке на вторых летных испытаниях подряд

Прототип космического корабля , разработанного компанией SpaceX Илона Маска, взорвался в ходе летных испытаний в штате Техас при приземлении. Прямую трансляцию испытаний вели на ютьюб-канале SpaceX.

Испытания прототипа космического корабля Starship SpaceX

Starship SN9 (девятый серийный испытательный аппарат) должен был подняться на высоту 10 километров, отмечает CNBC. Прототип корабля успешно стартовал, но на седьмой минуте, пытаясь приземлиться, взорвался при ударе о землю.

«У нас снова был отличный полет, просто нам нужно немного поработать над посадкой», — прокомментировал случившееся главный инженер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование, чтобы выяснить причину неудачной посадки прототипа корабля.

В декабре 2020 года восьмой прототип Starship также взорвался при приземлении в ходе летных испытаний.