Прототип корабля Starship взорвался при посадке на вторых летных испытаниях подряд

Прототип космического корабля Starship, разработанного компанией SpaceX Илона Маска, взорвался в ходе летных испытаний в штате Техас при приземлении. Прямую трансляцию испытаний вели на ютьюб-канале SpaceX.
Starship SN9 (девятый серийный испытательный аппарат) должен был подняться на высоту 10 километров, отмечает CNBC. Прототип корабля успешно стартовал, но на седьмой минуте, пытаясь приземлиться, взорвался при ударе о землю.
«У нас снова был отличный полет, просто нам нужно немного поработать над посадкой», — прокомментировал случившееся главный инженер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование, чтобы выяснить причину неудачной посадки прототипа корабля.
В декабре 2020 года восьмой прототип Starship также взорвался при приземлении в ходе летных испытаний.