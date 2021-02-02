Американский миллиардер оплатил SpaceX частный полет на орбиту (вообще без профессиональных астронавтов!). Одно из мест разыграют в лотерее

Joe Burbank / TNS / Zuma / Scanpix / LETA

Американский миллиардер, основатель и глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман полностью оплатил компании SpaceX Илона Маска частный полет в космос для себя и еще троих человек.

Полет миссии Inspiration4 состоится не раньше четвертого квартала 2021 года, сообщается на сайте SpaceX. Агентство Associated Press пишет, что полет запланирован на октябрь. Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon стартует из стартового комплекса № 39 в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде, откуда запускали все американские шаттлы. Корабль проведет на орбите от двух до четырех дней, сообщил основатель SpaceX Илон Маск.

37-летний миллиардер Джаред Айзекман планирует с помощью первого коммерческого полета SpaceX собрать 200 миллионов долларов для детской больницы имени святого Иуды в Мемфисе, штат Теннесси, которая лечит детские заболевания, в том числе лейкемию и другие виды рака. Половину из этой суммы — 100 миллионов долларов — миллиардер собирается выделить сам. AP называет это крупнейшим пожертвованием, сделанным одним человеком.

Айзекман намерен взять с собой в полет трех человек. Одно место в корабле Dragon получит женщина-медик из упомянутой выше больницы, второе — клиент компании Shift4 Payments, которая предоставляет кассовые системы и терминалы для оплаты банковскими картами.

Джаред Айзекман St. Jude Childrenʼs Research Hospital / AP / Scanpix / LETA

Третье место в космическом корабле разыграют среди жителей США. Для участия в лотерее нужно оставить заявку на сайте миссии, где можно сделать пожертвование в адрес детской больницы святого Иуды. В правилах розыгрыша сказано, что для участия не нужно делать пожертвование, но каждое пожертвование увеличивает шансы на победу, например, 10 долларов будут расцениваться как 100 поданных заявок, а тысяча долларов — как 10 тысяч заявок. Акция пройдет с 21 по 28 февраля.

Газета The New York Times отметила, что предстоящий полет на орбиту станет первой космической миссией, в которой никто из участников не является астронавтом NASA или другого государственного космического агентства. При этом известно, что Джаред Айзекман умеет управлять реактивным самолетом. В 2009 году, когда ему было 26 лет, он осуществил самый быстрый кругосветный перелет на легком реактивном самолете.

В SpaceX сообщили, что перед миссией все члены экипажа пройдут подготовку для полетов на ракете-носителе Falcon 9 и космическом корабле Dragon. Они изучат орбитальную механику, научатся работать в невесомости и при минимальной гравитации, пройдут стресс-тестирование и подготовятся к чрезвычайным ситуациям. Кроме того, их научат пользоваться скафандрами и космическими аппаратами. Также их ожидает частичное и полное моделирование космического полета.

Джаред Айзекман не раскрыл, сколько заплатил SpaceX за предстоящий полет, но отметил, что ожидаемая сумма пожертвований превышает стоимость миссии.

Александр Бакланов