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Вышел второй трейлер продолжения «Матрицы». В нем Нео много чего вспоминает. Но самое главное — кунг-фу!

Источник: Meduza

Студия Warner Bros. выпустила второй трейлер четвертой «Матрицы», и он еще более насыщенный, чем предыдущий. В ролике действие постоянно перемещается из цифрового мира Матрицы в реальный мир, кадры нового фильма перемежаются со сценами из оригинальной трилогии, актеры из предыдущих частей — с новыми.

Трейлер намекает, что отдельное внимание в фильме будет посвящено попыткам Нео и Тринити воссоединиться. И, возможно, именно Тринити придется сделать самый важный выбор в жизни главного героя (о нем нас предупреждают в трейлере).

Но главное, что среди всей этой таинственности мы точно знаем: Нео все еще помнит кунг-фу!

WBRussia

Премьера четвертой «Матрицы» в российском прокате запланирована на 16 декабря. 22 декабря фильм выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.

Еще больше кадров из новой «Матрицы»

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