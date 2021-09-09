Вышел первый трейлер продолжения «Матрицы». Драки и спецэффекты просто ух! А еще там Киану Ривз с резиновой уточкой на голове

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Ну что тут сказать: студия Warner Bros. выпустила первый трейлер четвертой «Матрицы» с подзаголовком «Воскрешение». В главных ролях по-прежнему Киану Ривз (теперь бородатый) и Кэрри-Энн Мосс. Режиссер — Лана Вачовски.

Трейлер на русском языке

WBRussia

Трейлер на английском

Warner Bros. Pictures

Сюжет похож на первую часть: Нео встречает Тринити и внезапно осознает, что живет в компьютерной симуляции, на которую может непосредственно влиять. Да и все в целом плюс-минус знакомо: красная и синяя таблетки, «следуй за белым кроликом» и обновленная версия агентов Смитов.

Российская премьера «Матрицы: Воскрешение» намечена на 16 декабря. Уже 22 декабря фильм выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.

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Warner Bros. показала первые кадры из новой «Матрицы». Чтобы их увидеть, выберите синюю или красную таблетку

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Warner Bros. показала первые кадры из новой «Матрицы». Чтобы их увидеть, выберите синюю или красную таблетку

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