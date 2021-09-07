Warner Bros. показала первые кадры из новой «Матрицы». Чтобы их увидеть, выберите синюю или красную таблетку

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Warner Bros. впервые показала широкой аудитории кадры из фильма «Матрица: Воскрешение» — четвертой части франшизы «Матрица», которая должна выйти в декабре.

Студия обновила сайт whatisthematrix.com, который был запущен одновременно с выходом первой части «Матрицы» и не обновлялся с 2018 года, когда первые три части франшизы были выпущены в высоком разрешении 4K.

Cайт открывается заставкой со знаменитыми красной и синей таблетками. Выбрав одну из них, можно посмотреть нарезку коротких фрагментов фильма и послушать голоса его героев.

В зависимости от выбранной таблетки и от времени суток некоторые кадры в тизерах меняются. Всего для сайта были созданы 180 тысяч тизеров, которые отличаются друг от друга.

Первый трейлер новой «Матрицы» Warner Bros. покажет 9 сентября. До этого его видели только журналисты на выставке CinemaCon в Лас-Вегасе (остальным пришлось довольствоваться пересказом).

Что известно про новую «Матрицу»

Warner Bros. презентовала четвертую «Матрицу» в Лас-Вегасе. Теперь мы знаем название и хоть что-то о том, что происходит в фильме

Что известно про новую «Матрицу»

Warner Bros. презентовала четвертую «Матрицу» в Лас-Вегасе. Теперь мы знаем название и хоть что-то о том, что происходит в фильме

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