Warner Bros. презентовала четвертую «Матрицу» в Лас-Вегасе. Теперь мы знаем название и хоть что-то о том, что происходит в фильме

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Тринити и Нео. Кадр из фильма «Матрица: Перезагрузка» Ronald Grant Archive / Warner Bros / Scanpix / LETA

Возможно, вы уже и забыли, но вообще-то совсем скоро (в декабре) выходит четвертая «Матрица»! Да, спустя 18 лет после выхода третьей части и финала истории Нео. О том, что фильм находится в производстве, мы узнали в августе 2019 года. Режиссер — Лана Вачовски, в главных ролях — снова Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити). В феврале 2020 года начались съемки, и с тех пор новой информации о продолжении почти не было.

Вплоть до выставки CinemaCon в Лас-Вегасе, на которой студия Warner Bros. показала журналистам кадры из фильма, а также раскрыла название: «Матрица: Воскрешение» (The Matrix: Resurrections). Видео пока не показали широкой публике, поэтому все, что у нас есть, — это пересказ трейлера от журналистов. Вот что они увидели.

Что вы знаете о «Матрице»?

Красная таблетка или синяя? Тест «Медузы» к 20-летию фильма «Матрица»

Что вы знаете о «Матрице»?

Красная таблетка или синяя? Тест «Медузы» к 20-летию фильма «Матрица»

Ниже, разумеется, спойлеры. Читать их или нет, решать вам.

Все начинается с того, что герой Киану Ривза сидит на приеме у психотерапевта (его играет Нил Патрик Харрис) и рассказывает, что ему снятся сны, которые вроде бы не совсем сны. А идя по улице, он видит характерный «матричный» зеленый код. Кстати персонажа Ривза пока еще зовут Томас, а не Нео — так же как в первом фильме до инициации. «Я сумасшедший?» — спрашивает доктора Томас. «Мы так не говорим», — отвечает ему терапевт.

Томас встречает в кофейне Тринити и здоровается с ней, но они не помнят друг друга. Дома он принимает прописанные ему синие таблетки — те самые, которые позволяют оставаться в иллюзии. Герой Киану Ривза едет в лифте в компании людей. Он — единственный, кто не уткнулся в экран мобильного телефона.

Звучит песня «White Rabbit» группы Jefferson Airplane. Томас встречает человека, очень похожего на Морфеуса: он тоже брит наголо и носит похожие очки. Этого героя (чье имя мы пока не знаем) играет не Лоуренс Фишберн, а Яхья Абдул-Матин II. Человек предлагает Томасу красную таблетку. Вскоре мы видим персону с синими волосами и татуировкой кролика, а также сцену с проходом через зеркало. В общем, все очень знакомо.

Далее следует сцена в с поединком между Томасом и героем Абдул-Матина II, также напоминающая первую часть. «Единственное, что имеет значение, — это то, что ты по-прежнему здесь. Ты никогда не сдашься», — говорит «новый Морфеус» Томасу.

Затем в ролике показывают поля с людьми-«батарейками» и много экшен-сцен. В одной из них вертолет выпускает ракету в Томаса и Тринити. Томас останавливает ее в воздухе и направляет в другой вертолет. Завершается трейлер сценой, в которой Томас встречается в офисе с персонажем Джонатана Гроффа в деловом костюме (его имени мы тоже не знаем). «Вы отправитесь туда, где все это началось. Обратно в Матрицу», — говорит он. В финале на экране появляется название фильма.

«Матрица: Воскрешение» должна выйти 22 декабря — одновременно в кинотеатрах и на стриминге HBO Max.

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