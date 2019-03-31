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Красная таблетка или синяя? Тест «Медузы» к 20-летию фильма «Матрица»

Ровно 20 лет назад на большие экраны вышел фильм тогда еще братьев Вачовски «Матрица» — важнейший фантастический триллер рубежа 1990-х — 2000-х о машинах, поработивших людей и заключивших их в виртуальной реальности. Картина стала настоящим прорывом, и поклонники по всему миру разбирали ее на цитаты, изучая каждый кадр. Проверьте, насколько хорошо вы усвоили «Матрицу»!

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Фото в анонсе: Warner Bros. / Ronald Grant Archive / Mary Evans / Scanpix / LETA