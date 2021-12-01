В тиктоке раскрыли секрет британских актеров. Чтобы на ходу превращаться из Киры Найтли в Эмму Томпсон или Хью Гранта, нужно всего лишь…

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Блогер и актриса из Лос-Анджелеса Мэри Элизабет Келли прославилась в тиктоке своими пародиями на знаменитостей. Особенно популярна серия роликов (1, 2, 3, 4), в которых Келли заказывает кофе, копируя речь, жесты и мимику актеров и актрис. Например, Майкла Китона, Дженнифер Энистон, Блейк Лайвли, Рене Зеллвегер — и многих других.

30 ноября Келли выпустила видео специально для всех любителей британской актерской школы и показала, как можно с пугающей точностью имитировать Мэгги Смит, Киру Найтли, Фиби Уоллер-Бридж, Эмму Томпсон, Оливию Колман и других. И «переключаться» между ними буквально за секунды.

Mary Elizabeth Kelly

Секрет (по крайней мере, большая его часть) — в том, как двигается нижняя челюсть. Зрители оказались впечатлены: ролик в тиктоке набрал больше четырех миллионов просмотров, а в комментариях Келли спрашивали, как ей удается не только звучать, но и выглядеть в точности как все актеры, которых она изображает. Без грима и спецэффектов!

Ждем ответа от Максима Галкина…

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